Captura del video.

Al menos 82 kilos de cocaína fueron secuestrados en el interior de la bodega de un avión de la empresa KLM Cargo que estaba a punto de despegar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tenía como destino final la ciudad holandesa de Amsterdam, y en el operativo quedaron detenidas siete personas entre la tripulación y el personal de carga, informaron hoy fuentes de la investigación.

El hallazgo de la droga se produjo ayer por la tarde en la pista del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini durante un operativo realizado por la Aduana que incluyó la participación de más de 50 agentes y cinco perros adiestrados en la búsqueda de estupefacientes, el cual fue ordenado por el juez en lo Penal Económico 9, Javier López Biscayart.

En dos videos que están en manos de la Justicia se puede apreciar cómo dos personas bajan de las camionetas y cargan primero dos cajas al avión. Luego, se ve a una de ellas que baja, agarra una tercera y la sube. Esa habría sido la metodología para cargar los paquetes con la droga en la bodega de la aeronave.

Según las fuentes consultadas, se trata de un vuelo de la empresa KLM Cargo que provenía de la ciudad de San Pablo, en Brasil, y que tras la escala en Buenos Aires, tenía previsto llegar a Amsterdam.

El procedimiento se produjo por la tarde cuando el avión estaba a punto de despegar y apareció el personal de Aduana con una orden judicial para realizar una requisa en toda la nave.

Con la ayuda de los perros rastreadores de estupefacientes, los investigadores hallaron en el interior de la bodega del avión, disimulado entre los pallets, un cargamento de 82 ladrillos de cocaína de aproximadamente un kilo cada uno, dijeron las fuentes.

Por orden del juez López Biscayart, de inmediato se ordenó la aprehensión de los tres pilotos, como así también de otras cuatro personas, entre ellas personal de pista y de carga que participó en el abastecimiento del avión.

Fuentes de la pesquisa aseguraron que los siete detenidos continuaban esta tarde a disposición del magistrado, quien tiene previsto indagarlos en las próximas horas.

Es que el juez intenta determinar ahora si la droga venía en el avión desde Brasil o si fue cargada en Ezeiza.

Además, López Biscayart ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad y del Gran Buenos Aires que se estaban llevando a cabo esta misma jornada.