Animal arrojado desde helicóptero en Punta del Este.

Una fiscalía uruguaya investiga el caso del animal arrojado desde un helicóptero a la piscina del empresario argentino Federico Álvarez Castillo, en José Ignacio, hecho que generó fuertes críticas en las redes sociales.

Este miércoles, la fiscal de Maldonado Ana Carolina Dean ordenó medidas para lograr la identificación del piloto del helicóptero y quiénes estaban abordo.

Para ello, la fiscal se contactó con autoridades aeronáuticas y dispuso el traslado de las personas a la sede judicial una vez que sean identificadas.

Noticias relacionadas

En diálogo con Canal 10 de Uruguay, la fiscal respondió que es materia de investigación el tipo de delito que constituye el lanzamiento del cordero desde el helicóptero hacia la pileta.

Your browser does not support the video element.

"El Código Aeronáutico, que es la ley 14305 en Uruguay, prevé desde penas pecuniarias hasta, si son delitos de seguridad, penas de prisión que van desde un par de meses hasta los 24. Arranca desde el apercibimiento, sigue con multa, inhabilitación, y quita de licencia hasta una pena mayor". Según el texto de la norma, las multas arrancan en los 80 mil pesos uruguayos (2.200 dólares aproximadamente).

Betty Molina, la directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, dijo que su cartera no puede intervenir en el caso, ya que se dio en una propiedad privada y el dueño no habría radicado una denuncia.

"Se trata de un animal que estaba muerto, no formaba parte de la lista de los protegidos, y fue arrojado en una propiedad privada. Si eso hubiese ocurrido en una playa o lugar público podríamos intervenir", explicó Molina .