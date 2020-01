Chiqui Tapia.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, volvió a criticar a los dirigentes de la Superliga por el armado de las fechas para la continuidad del torneo y aseguró que fue "una falta de respeto".

"Sentía que necesitábamos un gesto viendo cuáles eran las necesidades de cada uno. Hubiera sido bueno no llegar a esta situación. La decisión fue la que sabemos. Hay que ser respetuoso de las fechas, los contratos, pero también del fútbol argentino", enfatizó el dirigente.

No obstante, Tapia reconoció que le corresponde a la Superliga ahora tomar la decisión en la mesa directiva, y explicó que "no tiene nada que ver con la AFA".

Noticias relacionadas

"Nos meten porque hicimos un pedido, pero era un simple pedido que era un gesto para con la Selección", sostuvo en declaraciones al canal de cable TyC Sports.

Tapia relató que algunos clubes le solicitaron una suspensión o postergación del inicio del torneo, debido a que tenían jugadores en el torneo Preolímpico y por ese motivo se sentían "perjudicados".

"Hice la gestión que había que hacer porque me lo manifestaban los clubes y el Sub 23 es nuestro. Me dijeron que no se podía porque los dueños de los derechos no lo permitían", dijo.

Por ese motivo, aclaró: "Me tomé el atrevimiento como presidente del fútbol argentino, AFA es firmante de Superliga, convocamos a TNT y FOX, que me llamaron antes de fin de año (2019) y les manifesté que sería bueno para el fútbol argentino, para la parte deportiva, tratar de perjudicar lo menos posible a los clubes que cedieran jugadores. Me dijeron, ´Mirá, contás conmigo´... Me lo dijo FOX. Contábamos con el aval de los dos, sin reunión, teníamos el okey de los dos".

Luego comentó que hubo controversias y Tapia agregó que FOX "mandó una nota diciendo que no acompañaba el pedido sino que eso lo hablaban con Superliga. Fue una falta de respeto lo que hizo Superliga".

Tapia reflexionó: "El negocio es que le vaya bien a todos, a los que televisan y a los clubes. ¿(Javier) Mascherano no jerarquiza nuestro fútbol? Entonces, ¿por qué se juegan partidos a las 11:00 de la mañana? ¿Se generaron más recursos? Esas son cosas a replantear. Los clubes tienen que volver a ser beneficiados. En los últimos tres años, los clubes se perjudicaron económicamente.

Hace tres años era una decisión diferente, se pensó con el bolsillo, lo más rápido. hoy es distinto".