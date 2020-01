Escándalo en Punta del Este.

Un video, que se hizo viral, muestra como desde un helicóptero arrojan un cordero a una pileta en un claro desprecio, no solo por el animal, sino por el sentido común.

El hecho transcurre a pocos kilómetros de Punta del Este, en José Ignacio, y el protagonista, según diferentes medios, es el dueño de Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo, propietario de la casa donde cae el animal.

A través de la red social twitter se desató una catarata de opiniones en contra de lo sucedido, mientras que en un artículo publicado en la web de la revista Noticias, se indica que el empresario formó parte de una "broma de muy mal gusto" que tuvo lugar en su chacra de Uruguay, donde está de vacaciones.

La fiscal del caso, Ana Carolina Dean, reveló que el hombre de negocios cocinó a la parrilla y comió el animal luego de sacarlo del agua.

En diálogo con el periódico El País, Dean señaló que se enteró del caso este miércoles y hasta el momento se tomó declaración a Alvarez Castillo, dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra. “Estaba en su casa, con su familia, escucha el estruendo y cuando sale vio que era un cerdo en su piscina”, declaró a la Policía dijo la fiscal y explicó que el empresario y su familia “lo retiraron, lo asaron y lo comieron”.

Este miércoles, la fiscal de Maldonado Ana Carolina Dean ordenó medidas para lograr la identificación del piloto del helicóptero y quiénes estaban abordo.

Para ello, la fiscal se contactó con autoridades aeronáuticas y dispuso el traslado de las personas a la sede judicial una vez que sean identificadas.

En diálogo con Canal 10 de Uruguay, la fiscal respondió que es materia de investigación el tipo de delito que constituye el lanzamiento del cordero desde el helicóptero hacia la pileta.