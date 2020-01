Bomberos y efectivos de las fuerzas de seguridad retomaron hoy la búsqueda del remisero que desapareció ayer al ser arrastrado por la corriente en una calle inundada del partido bonaerense de Tigre.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en la calle Alvear de la localidad de Benavídez, en el momento en el que el hombre, de 34 años, viajaba con un pasajero que pudo salir del vehículo y pedir ayuda.

Se supone que ante la gran cantidad de agua que había en el lugar por la tormenta, el conductor, que trabaja para una remisería de Pacheco, habría perdido el control del auto, lo que hizo que cayera en una zanja.

El pasajero que lo acompañaba, identificado como Guillermo Leiva, logró salir por sus propios medios y se subió al techo del auto para pedir ayuda, tal como pudo verse en imágenes emitidas en el canal de noticias TN.

Luego, el pasajero fue trasladado a un hospital en el que fue asistido y permanecía internado.

Sin embargo, el conductor desapareció luego de salir del vehículo, por lo que personal de Bomberos Voluntarios de Benavídez y efectivos de la Policía Bonaerense realizan rastrillajes en la zona para intentar hallar al hombre, quien podría haber terminado en las tuberías.

Desde el Municipio de Tigre informaron en un comunicado que de la búsqueda también participa personal de la Dirección de Riesgos Especiales, de la Policía Ecológica y de Defensa Civil, quienes lo buscan en alcantarillas y arroyos de la zona.

El operativo de búsqueda está a cargo de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Benavídez, quien ordenó, entre otras medidas, analizar las cámaras de seguridad del lugar.