El inflable de donde cayó el nene.

Un nene de cinco años se encuentra en grave estado luego de caer del tobogán de un castillo inflable, en Mina Clavero.

El pequeño se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de Niños de Córdoba pero "evoluciona favorablemente", según confirmó a radio Cadena 3 el médico Juan Francisco Ledesma.

"Tiene un fractura extensa que compromete al cráneo en su totalidad y sangrado intercraneano", advirtió el doctor y aclaró que es "excelente la evolución".

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el martes por la noche en una pizzería, ubicada entre Olmos y Costanera, frente al casino de Mina Clavero.

Los papás compraron la entrada al inflable para que el pequeño pudiera jugar. Pero cuando se acabó el tiempo fueron a buscarlo y no lo encontraron. Luego de algunos minutos lo vieron tirado al costado del inflable con graves heridas.

El pequeño primero fue trasladado al hospital local y luego derivado al centro de salud de la Ciudad de Córdoba. Es oriundo de Chaco y se encuentra de vacaciones junto con su familia en las sierras cordobesas.

Trabaja personal de criminalística para determinar las causas del hecho. Hasta el momento no hay imputaciones y el local no fue clausurado.