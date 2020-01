Noah Kalina es fotógrafo y dedicó 8 años a retratar su evolución.

El 11 de enero del año 2000 comenzó a sacarse una foto por día, siempre con la misma cara seria y en la misma posición para ser recopilada.

Ahora, a 20 años del comienzo de su propuesta, Noah Kalina recopiló 7263 imágenes para armar un video aniversario por las dos décadas de "Everyday", (Todos los días), y lo compartió en su canal de Youtube.

En 2006, con seis años de capturas, el fotógrafo había compartido un video en las redes que fue un éxito en YouTube y en Internet en general para luego viralizarse.

Noah ahora, más grande, con más barba y bastantes canas, volvió a repetir la sucesión de caras para conmemorar el 20° aniversario del proyecto que arrancó con 19 años. Hoy ya tiene 39 y lo más increíble es que su canal de YouTube tiene solamente tres videos: uno de hace 13 años, otro de hace 7 y el que publicó hace dos días.