Un hombre que estaba prófugo tras el hallazgo de más de 82 kilos de cocaína en un avión que iba a despegar del Aeropuerto de Ezeiza hacia Holanda fue detenido hoy, por lo que ya son ocho los arrestados por el caso.



La captura del único prófugo que tenía el caso se llevó a cabo alrededor de las 4:00 de la madrugada y en las próximas horas sería indagado por el fiscal del caso, informaron fuentes judiciales.

El lunes pasado, el cargamento de droga fue encontrado en un avión que estaba por despegar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" con destino a la ciudad de Ámsterdam.

La droga fue hallada en cajas de cartón dentro de la bodega de un avión de la empresa KLM Cargo que estaba por despegar hacia el país europeo.

Entre los detenidos hay tres integrantes de la tripulación y cuatro de la empresa aérea.

El vuelo en el que se encontró la cocaína había llegado el pasado lunes desde San Pablo, Brasil, y tras permanecer unas horas en el aeropuerto de Ezeiza, iba a volar hacia Ámsterdam.

El operativo, realizado por personal de Aduana, se concretó en el momento en el que el piloto estaba por despegar el avión, ya que llegaron con una orden de inspección para revisar la aeronave.