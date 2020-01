Escrachan local de Etiqueta Negra, firma de Federico Álvarez Castillo, La Plata.

Un local de la firma textil Etiqueta Negra, perteneciente al empresario Federico Álvarez Castillo, involucrado en el polémico video del cordero arrojado desde un helicóptero a la piscina de su casa de José Ignacio, en Uruguay, fue escrachado hoy a la madrugada.

"Castillo asesino" y "Justicia", fueron los mensajes que desconocidos pintaron con aerosol en la vidriera del local ubicado en la calle 51, entre 4 y 5, en la ciudad de La Plata.

A raíz del hecho, la Policía bonaerense dispuso una consigna en el frente del comercio.

El martes a la noche se viralizó el video en el que se ve cómo arrojaban un animal de un helicóptero a la piscina de la suntuosa casa que el empresario tiene en la costa uruguaya.

La ex modelo Lara Bernasconi, esposa del empresario, salió a decir el miércoles que ellos no tuvieron nada que ver con el hecho.