DIVAS EN EL TEATRO. Susana y Mirtha, juntas.

Luego de varios años de remodelaciones, el Teatro Tronador de Mar del Plata reabrió este jueves sus puertas y en la reinauguración no faltaron los lujos. A la función de Les Luthiers que debutó en el flamante escenario, se sumaron Mirtha Legrand y Susana Giménez, durante la recorrida previa por las instalaciones.

La diva de los teléfonos hacía veintinueve años que no pisaba esta ciudad. Allí, la blonda se reencontró con la diva de los almuerzos y juntas disfrutaron del humor de Les Luthiers, cada una desde su flamante palco, bautizado con su nombre. En total, la sala cuenta con 8 palcos.

Cerca de las 19.30 ingresó Mirtha, acompañada por Héctor Vidal Rivas, muy elegante en vestido largo, plateado y rosado. Minutos después llegó Susana, a quién le abrió la puerta del auto el empresario Pablo Baldini. La diva, ataviada con un conjunto animal print, fue ovacionada por el público que se agolpaba tras las vallas.

En el interior, aguardaban otros invitados especiales. El empresario Lino Patalano y los integrantes de Les Luthiers, se acercaron para saludar y compartir una foto con las invitadas especiales.

Mirtha, Susana y Les Luthiers.

Ubicado en Santiago del Estero 1746, el Tronador abrió sus puertas, originalmente, en 1979. Fue un escenario emblemático por el que pasaron astros como Alberto Olmedo, Tato Bores y Jorge Porcel, además de la propia Susana y Ricardo Darín, entre otros.

En los inicios de 2017 se comenzó con las obras de renovación de la sala, que comprende más de 3000 metros cuadrados.

El teatro tiene capacidad para ochocientas personas, posee escaleras mecánicas que conectan la calle con el foyer, y pisos de mármol italiano blanco y negro. En el primer nivel funcionan los sectores de la boletería, la confitería, el guardarropa y los sanitarios para el público. En el segundo nivel, se encuentra la sala con cuatro plantas de camarines flamantes.

La atracción del foyer es la importante escultura de un lobo de mar, realizado por el orfebre Juan Carlos Pallarols con 44 rosas, en homenaje a cada una de las víctimas del ARA San Juan.

El escenario tiene 18 metros por 14 metros, es desmontable; fue diseñado pieza por pieza por torneros especializados. También posee varas automatizadas traídas de Alemania y un telón motorizado de última generación.

Todo el complejo presenta un nuevo sistema especial de insonorización. También se demolió el techo de la sala y fue reconstruido.

Un sector del complejo alberga una sede del Teatro Colón de Buenos Aires en Mar del Plata, en lo que es la primera sede del país del prestigioso escenario nacional. Allí funciona la escuela de danzas del teatro Colón.

La jornada cambió la rutina de la zona. La calle Santiago del Estero estuvo cortada desde la noche anterior entre Luro y Rivadavia. La cuadra del teatro (entre San Martín y Rivadavia, fue vallada y se dispuso la infaltable alfombra roja, para el paso de las divas y demás invitados especiales). Desde temprano, muchísima gente se agolpó para ver de cerca a las estrellas. Los vecinos de la zona, en tanto, aprovecharon sus balcones para disfrutar del inusual espectáculo.

"Extraño muchísimo no hacer los programas de almuerzos, los sábados y domingos no se qué hacer", reconoció Mirtha, quién esta temporada no realiza el tradicional ciclo con las figuras de la política y el espectáculo que hacen temporada en la ciudad.

Susana, en tanto, rememoró que su mamá vivía en Mar del lata y que, por ello varias temporadas decidió hacer teatro en “La Feliz”.

"Después de Sugar vine varias veces, a una entrega de los Martín Fierro, a un cumple de Mirtha. Recuerdo muchísimas buenas temporadas", aseguró.

Susana, esta vez, decidió mantenerse alejada de las polémicas. Evitó referirse a temas como la cría de gallinas, o del cordero “volador” en Punta del Este. “Hoy es todo alegría”, dijo.

Las divas tuvieron un breve contacto con la prensa, sentadas en las flamantes butacas azules de la sala.