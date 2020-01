Así quedó patrullero que persiguió el auto.

Un nene de 14 años causó un gran revuelo en Guaymallén donde fue encontrado cuando manejaba una camioneta. En el intento de escapar, se metió en contramano por varias calles, chocó dos motos y un móvil policial, además de un camión, hasta que 20 minutos después fue capturado.

El menor salió manejando el Renault Koleos color blanco, propiedad de su madre, desde una vivienda que cuidaban en el Gran Mendoza, ya que la familia es oriunda de Ingeniero Giagnoni.

Alertada la Policía, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) siguieron el vehículo a fin de detener la marcha y evitar una tragedia. Fue finalmente en la intersección de Mitre y Civit, cerca del espacio cultural Le Parc, donde el adolescente logró ser detenido a raíz de un incidente vial, que derivó en la colisión del auto con un patrullero y una moto.

En ese momento lograron sacarlo de la camioneta y lo subieron a un móvil, en el que lo trasladaron a la Comisaría 25, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Nº 8.

Si bien el chico tiene 14 años y no puede quedar detenido, queda en calidad de guarda para determinar su identidad y comunicarse con sus padres, además de averiguar a quién pertenece la camioneta y por qué decidió salir a manejarlo.

Dos policías resultaron lesionados, aunque fueron dados de alta en horas del mediodía, según dijo Roberto Munives, director general de la Policía.