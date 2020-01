Mientras se intenta determinar qué fue lo que pasó, en Intrusos mostraron este jueves un nuevo video en el que se ve el momento en que comienza el traslado del cordero desde la localidad de La Barra.

Álvarez Castillo explicó que él y su familia fueron víctimas de un acto de vandalismo que los dejó muy sorprendidos. Según dijo el empresario, todos estaban dentro de la casa, cuando de repente escucharon un ruido y salieron a ver qué había pasado. Pero sus explicaciones no convencieron.

"Repudiamos este tipo de acciones y estamos trabajando para que se esclarezca de inmediato la situación", escribió en sus redes sociales. Pero en el primer video se escuchaban risas tras la caída del animal.

En las últimas horas una vecina afirmó que toda la familia de Álvarez Castillo estaba en el parque de la casa viendo la situación, y que incluso cuando ella misma fue a avisarles, ellos le dijeron que se quedara tranquila porque había sido una broma.

GENTILEZA INTRUSOS.

“Vos sabés que yo me muero, Fer. Ahí va el cordero. Me muero, el cordero va adelante”, se escucha en el nuevo video que difundió el programa Intrusos. Se ve claramente cómo el helicóptero despega con el animal adentro y se escuchan risas de las personas que estaban filmando.

El nuevo video coindice con la versión de que el empresario Sebastián “Pacha” Cantón, amigo de la pareja, le quiso hacer un “delivery especial” a sus amigos Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi, quienes planeaban comer cordero esa noche.

El comandante de la nave sería un mayor retirado con unos 20 años de experiencia en vuelos privados y que ya habría sonado en los medios a raíz de un accidente que tuvo en el Río de la Plata. Ahora podría ser inhabilitado y pagar una multa.