Ataque motochorro.

Dos motochorros armados asaltaron a un motocliclista en la autopista Riccheri. Ocurrió el pasado 10 de enero en horas de la tarde a la altura del kilómetro 19, en sentido a la ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes impactan. En la secuencia, filmada por un testigo con una cámara instalada en su auto, se ve cómo los delincuentes incrementan la velocidad para alcanzar a su víctima, un joven con una campera negra, mochila y casco.

Gentileza Twitter @GermanMonaco.

El automovilista que filmó el robo los sobrepasa en ese momento y no se alcanza a observar si los motochorros lograron su objetivo.

Las tres motos avanzan unos metros, una de ellas se pone delante de la otra y el delincuente que va atrás saca un arma y apunta a la víctima.

Hasta el momento, la policía bonaerense no recibió ninguna denuncia sobre el robo.