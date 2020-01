Malena Galmarini, titular de Aysa.

Se conoció que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, denunció que los directivos de la empresa de aguas AYSA, le pagaban 3.200.000 pesos por mes al club Boca Juniors para invitar a periodistas al estadio xeneize.

Massa señaló que "una empresa como Aysa que se tendría que dedicar a poner caños de agua para la gente que no tiene agua, dar un buen servicio de agua y cloacas, le pagaban tres millones, doscientos mil pesos por mes al club Boca Juniors, para invitar periodistas a la cancha de Boca".

Y remarcó que la empresa estatal, "por la mala gestión del gobierno de Macri, tiene 14 mil millones de pesos de déficit".

Sobre el tema se manifestó Malena Galmarini, esposa de Massa y titular de Aysa quien comentó que "una cosa es la publicidad y otra cosa es la propaganda política".

"Esto no es un partido político, es una empresa que brinda un servicio esencial, que además es deficitaria, que la dejaron arrasada como dejaron al país, así que al margen del valor monetario lo que me parece es que hay una falta de valor ético y moral", explicó en entrevista con Página 12.

"Independientemente del valor del contrato --explica Galmarini--, a mí lo que me parece es que es poco ético, sobre todo porque no se trataba de una acción de marketing. No era que la empresa estaba pagando eso para dar a conocer sus servicios, sino que llevaba periodistas, y ni siquiera el listado de esos periodistas se hacía desde Aysa sino en el Ministerio del Interior, Vale decir que no era una acción de marketing sino una acción política", comentó.

Lo primero que hice cuando lo descubrimos es resolver que no se pagaba e instruir a la sección de jurídicos que analice cómo se había hecho todo eso. Ahora están preparando ese informe para ver si hay alguna medida que tomar, obviamente no respecto del club sino del director a cargo", cerró.