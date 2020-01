Alberto Nisman.

Tras cinco años, la muerte del fiscal Alberto Nisman encierra numerosos interrogantes que siguen sin respuesta.

A continuación se reflejan las principales dudas que persisten sobre el resonante caso

¿Cuál fue la hora de la muerte? La Justicia aún no logró establecer el horario del fallecimiento de Nisman y las principales pericias no se ponen de acuerdo.

El informe de Gendarmería, realizado dos años después del hecho, estableció que el fiscal murió a las 2:46 de la madrugada del domingo 18 de enero de 2015.

En tanto, la pericia del Cuerpo Médico Forense, fijó la hora del deceso entre las 8:00 a las 11:00 del domingo 18 de enero.

¿Qué contenían las cajas de seguridad que vació Sara Garfunkel? Días después de la muerte de Nisman, su madre vació las tres cajas de seguridad del fiscal, por lo que el 15 de febrero de 2015, cuando la Justicia las allanó, no tenían nada. Al día de hoy no se sabe qué había en esas cajas y es otro de los puntos que generan intriga alrededor del caso Nisman.



¿Qué significaron los intensos contactos entre los espías el domingo en que Nisman fue hallado muerto? Según el peritaje de cruces telefónicos, radios registradas por Antonio "Jaime" Stiuso, Alberto Mazzino y Fernando Pocino, todos ex integrantes de la ex- SIDE, mantuvieron comunicaciones entre ellas y con otras a nombre del Ministerio de Seguridad bonaerense y del Ejército.

Los llamados se dieron durante toda la jornada del domingo 18 de enero, cuando todavía no se conocía la muerte del fiscal, pero ya había fallecido.

El juez Julián Ercolini considera "imprescindible" establecer qué hablaron los espías para intentar esclarecer la muerte de Nisman, pero no hay avances es ese sentido.

¿Qué habló Nisman con Diego Lagomarsino en las dos últimas visitas a Puerto Madero? El técnico informático fue el último en ver con vida a Nisman en una visita que le hizo el sábado 17 por la tarde en el departamento del complejo Le Parc.

Diego Lagomarsino.

Según Lagomarsino, fue a llevarle al fiscal un arma que éste le pidió supuestamente para "protegerse de algún loquito" y cuidar a sus hijas.



Esto se desprende de la propia declaración del técnico informático, pero la versión no logró ser confirmada por ningún testigo o prueba conseguida.

¿Por qué Stiuso no atendió los llamados de Nisman horas antes de su muerte? El ex espía, que asistía al fiscal en la investigación de la causa AMIA, evitó responder llamados de Nisman el día anterior de su muerte.

"No le contesté porque estaba en vibrador (el teléfono). Aparte de eso, si hubiera escuchado, no iba a hablar con él. Porque usted prendía el televisor y no era Nisman, era Stiuso y su títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, así que lo iba a llamar al otro día, después del Congreso", dijo Stiuso al ser consultado por el tema en el documental de Netflix sobre el fiscal.

Qué quería decirle Nisman al ex espía también es otro de los interrogantes que quedarán sin respuesta en el caso.

Antonio Stiuso.

¿Cuál es la verdadera relación entre Stiuso y Allan Bogado? El presunto espía Bogado era eje de varias escuchas de las que contaba Nisman en el marco de su denuncia contra Cristina Kirchner.

De acuerdo a las grabaciones, Bogado mantenía al tanto a representantes de Irán en la Argentina sobre la marcha del memorándum.

Recientemente, al hablar en el documental, Bogado dijo que trabajaba para Stiuso, pero éste lo desconoció y recordó que lo denunció porque presuntamente se hacía pasar por espía de la ex-SIDE.