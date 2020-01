Lara y Lucas en entrevista con Canal 26.

Una joven de la provincia de Tucumán resultó con el rostro desfigurado tras una sesión de fotos con una mascota de su amigo. Lo que todo parecía una sesión de fotografía normal entre Lara Sanson de 17 años y una perro de raza ovejero alemán llamado Kenai, terminó en un aparatoso incidente. Y es que durante la sesión el perro la mordió en el rostro, provocándole severas heridas.

Diego Codini entrevistó a Lara, a Lucas (el dueño del perro) y a José (padre de Lara), para que cuenten su versión de los acontecimientos en aquella tarde.

"Kenai tiene 10 años, siempre se ha portado bien y cuando sucedió eso nos asustamos mucho y enseguida junto al novio de Lara la llevamos al hospital", dijo Lucas el amigo de Lara y dueño de la mascota.

Con respecto a las fotos y a cómo actuó Lara con respecto a la mascota, ella dice: "Le invadí su espacio y él se sintió atacado. Yo quería una foto común y corriente y él se sintió intimidado".

"Me hicieron 40 puntos y me operaron en ese mismo día luego de que me detuvieron el sangrado...Los médicos me dijo que las marcas se van a ir con el tiempo", dijo Lara.

José padre de Lara asustado por la situación cuando lo llamaron y relató: "Yo la esperé en el sanatorio y ahí la atendieron muy rápido. Es un perro inofensivo y esto fue un accidente".

Lucas el dueño de la mascota, amplió diciendo que: "Nos dijeron que cuando abrazan a un perro se puede sentir invandido en su espacio y ellos bajan las orejas cuando se asustan y nosotros no vimos esas señales y ahí fue el ataque".