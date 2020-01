Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo fueron los protagonistas de un polémico episodio que ocurrió en su casa de José Ignacio. Desde un helicóptero alguien les tiró un cordero muerto a la pileta. Todo quedó registrado en un video que se volvió viral.

En Confrontados, el diseñador César Juricich contó que la modelo habría mandado a sus amigos un mensaje que la compromete.

'Esto no se trata de un chiste de mal gusto, Lara Bernasconi se encargó durante toda la tarde de mandar un chat invitando a todos sus amigos a comer un cordero 'que iba a caer del cielo', no era algo que ellos desconocían’’, precisó el panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte en El Nueve.

La fiscal uruguaya Ana Dean, que investiga el episodio en San Ignacio, confirmó que Álvarez Castillo retiró el animal de la pileta "y luego se lo comieron".

El hecho se transformó en el escándolo del verano y aún se siguen revelando datos que comprometen a los protagonistas.