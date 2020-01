Julieta desapareció en la zona del Obelisco.

Una joven de 19 años, vista por última vez el domingo a la medianoche en la zona del Obelisco cuando regresaba de un "after" desde Ramos Mejía, está siendo buscada por su familia, que realizó la denuncia en la comisaría 18, en el barrio porteño de San Cristóbal.

Noticias relacionadas

Julieta González Fontella salió de su casa el pasado domingo a las 11 de la mañana para encontrarse en el Obelisco con un amigo, con quien iba a un "after" al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, y desde entonces no se sabe nada de ella.

"La idea era que vuelva tipo 2 de la mañana, pero según me contó el amigo volvieron temprano a la zona del Obelisco. Él se fue a la casa y ella se tenía que encontrar con un chico en ese lugar, pero desde ahí no sé nada más", contó su mamá, Fernanda Soria.



"El lunes le cargué 100 pesos en el celular para que tenga algo de internet porque no me podía comunicar, no me contestaba, y recién a las 17 aparecen como visto los mensajes. Después no aparece más nada, el celular no tuvo más señal", agregó.

La causa ya se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 27. De acuerdo con los datos brindados por su mamá, Julieta tenía puesto un short de jean, una musculosa gris y zapatillas, y llevaba una riñonera con sus documentos.La joven es madre de un bebé de 5 meses.