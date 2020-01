El cuerpo de Ezequiel Núñez fue hallado a la vera del Arroyo El Claro. El remisero desapareció el pasado miércoles en el partido bonaerense de Tigre luego de ser arrastrado por la corriente en una calle inundada. Respecto a esto habló Remisero hallado muerto: "Esperamos las pericias, pero los datos geográficos coinciden", la fiscal del caso.

En medio de los rastrillajes que realizaban bomberos por el curso de agua, uno de los perros rastreadores marcaron un lugar ubicado cerca del cruce del arroyo con la Avenida Italia.

"Se acaba de encontrar un cuerpo en el arroyo. La familia está viniendo, estaba boca abajo el cuerpo", comentó la fiscal.

"El cuerpo lo encontró el personal de bomberos, los indicios dan cuenta de que se trataría del remisero", expresó.

"Están por llegar los peritos, los datos geográficos coinciden todos con los datos que se conocían al momento de su desaparición", cerró.

Al revisar la zona, ubicada a unos cinco kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez, pudieron ver que entre la vegetación había un cuerpo.

Unas ocho embarcaciones junto a drones, buzos tácticos y perros desarrollaron las tareas de rastrillaje desde ese día, en que desapareció el hombre al ser arrastrado por la corriente en una calle inundada del partido bonaerense de Tigre.