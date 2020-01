Detención de joven acusado por el crimen de una jubilada en Saavedra

La Policía de la Ciudad detuvo en la localidad de Garín al presunto autor del asesinato de una jubilada de 71 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el martes de la semana pasada en su vivienda del barrio porteño de Saavedra.

El trágico hecho tomó estado público a raíz de la brutalidad del crimen, ya que la anciana murió a causa de los golpes recibidos y fue hallada maniatada en su casa de la calle Vilela al 2900, en el cruce con avenida Cramer, donde vivía sola. Estaba tirada boca arriba en el comedor, con las manos atadas y la boca tapada con un pañuelo.

Los pesquisas indicaron que las puertas no estaban cerradas con llave y que el único ambiente de la propiedad que se encontraba desordenado era la habitación, donde se supone que la mujer guardaba sus pertenencias más valiosas y quizás algún dinero. Inicialmente, todas las sospechas apuntaron a un hombre que estuvo haciendo trabajos de jardinería en la casa a principios de mes.

El homicidio ocurrió el martes 7, pero recién se conoció masivamente este lunes. El médico forense que intervino determinó que la data de la muerte sería de tres días previos al hallazgo del cadáver.

En un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la esquina de Rivadavia y Mitre, en Garín, personal de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad logró la detención de Juan Pablo Vera, acusado de ser autor del homicidio.

Al momento de la detención Vera no llevaba consigo sus documentos personales, pero los investigadores habrían determinado que se domiciliaría en una casa de la calle Santa Fe al 1000, en el barrio Philips de Belén de Escobar.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 1ª de Escobar y quedó a disposición de la fiscalía de distrito Nuñez-Saavedra.