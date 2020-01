Cayó una dealer en Constitución en momentos en que al parecer se disponía a vender droga a un potencial cliente. Ocurrió este viernes, en horas de la tarde, la detenida de unos 27 años de edad tenía encima unos 100 envoltorios de droga.

El hecho, que ocurrió en Santiago del Estero al 1000, fue apresada en la puerta de un hotel mientras intercambiaba objetos que llamaron la atención de un efectivo de la Policía de la Ciudad.

No había un pedido de captura contra la mujer sino que la detención se produjo por la rápida intervención del oficial que vio la escena delictiva a la que califican como “muy alevosa”.

La fiscalía lleva adelante la causa por tenencia de cocaína. La mujer está detenida, por estas horas y se investiga más en torno al hecho.