Mónica Farro y Sol Pérez

Sol Pérez y Mónica Farro protagonizaron la primera pelea de la temporada de Mar del Plata, con un violento episodio que contó con gritos, insultos y amenazas en la obra “Veinte Millones”.

La relación entre ambas venía tensa desde finales del 2019 y compartir elenco en La Feliz parece que no calmó las aguas, sino que profundizó las diferencias.

“Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos”, contó la ex chica del clima en Involucrados.

Las versiones indican que la uruguaya fue hacia su compañera y debió intervenir la producción para que el escándalo no pase a mayores.

La obra está un conflicto. Se espera una reunión entre Carmen Barbieri y Sebastián Almada (director de la comedia) para definir los pasos a seguir: si se decide sacar a alguna de las dos del elenco, a ambas o que todo siga igual bajo un pacto de calma, algo que Sol Pérez no estaría dispuesta a aceptar.

Las próximas horas serán cruciales para el futuro de ambas en La Feliz, en una pelea de verano que trae cola...