Tras varios días de incertidumbre, Eduardo “Pacha” Cantón se presentó ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay para declarar por el incidente que lo tuvo como protagonista por el lanzamiento de un cordero a una pileta en una casa de Punta del Este y contó que fue el responsable del hecho.

"Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón", fue la frase del "Pacha" a las autoridades, al tiempo que reconoció que estaba en la aeronave Robinson 44 junto al piloto Carlos "Chopo" Cano, que podría recibir sanciones por el hecho.

“Pido enormes disculpas”, insistió el empresario ante el organismo uruguayo.

El motivo, que ya es de conocimiento público, fue por una "deuda" que tenía con el empresario Federico Alvarez Castillo, que le había recriminado el animal.

Entre chicanas, Cantón pensó que era una buena idea lanzar el animal a la casa del dueño de Etiqueta Negra y fundador de otras marcas de ropa.

Si bien recibió un fuerte repudio en las redes y de activistas por los derechos de los animales, la fiscal de Maldonado, Ana Dean, manifestó que podría no ser juzgado. "En principio, con los pocos elementos que tenemos hasta ahora, y con lo que se en el video, diría que no se configura ninguna de las conductas tipificadas como delito", afirmó.