Juan Carlos Saravia.

El folclorista, fundador del conjunto Los Chalchaleros, Juan Carlos Saravia, falleció esta tarde en Salta, por causas naturales a los 89 años.

Nacido en Salta el 14 de mayo de 1930, integrante y voz representativa de uno de los conjuntos más exitosos de la música popular argentina, formado en 1948 y disuelto en 2003, luego de una larguísima gira de despedida.

Considerados como uno de los más grandes grupos folclóricos de Argentina, llevaron su música a todo el mundo.

Saravia perdió a su esposa, madre de sus primeros cinco hijos, en los años sesenta en un grave accidente automovilístico que tuvo como protagonista al grupo, cuando regresaba de una de sus innumerables giras por el país.

Varios años después contrajo matrimonio con Margarita, quién lo acompañó hasta la actualidad y con quien tuvo un sexto hijo.