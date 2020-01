Los Messi se devierten.

Antonela Roccuzzo compartió el desafío de personajes de Disney, que dejó a Lionel Messi como un "príncipe" y a Mateo muy enojado.

El juego se trata de abrir una aplicación y esperar unos segundos hasta que el teléfono detecta -por parecidos físicos- qué personaje de dibujos animados sería cada uno.

El primero en probar suerte es Ciro, que tiene un año y diez meses. Al más pequeño de la familia Messi le toca Hércules y se ríe. Luego es el turno de Thiago, el mayor (siete años), que sale favorecido con Timón, la entrañable suricata de la película El Rey León.

El último de los niños en participar es Mateo, el más histriónico de la familia. En su primer intento, al pequeño de cuatro años -que espera el resultado con una enorme sonrisa en su rostro- le toca la princesa Elsa de Frozen.

Lionel Messi, la aplicación le da como resultado que es John Smith, el protagonista masculino del clásico Pocahontas. Mateo festeja y, con una gran ternura, Thiago le dice: “Sos un príncipe”. En el final, La Pulga sonríe al mirar a su hijo mayor.