Juan Carlos Saravia.

El folclorista, fundador del conjunto Los Chalchaleros, Juan Carlos Saravia, falleció esta tarde en Salta, por causas naturales a los 89 años.

Nacido en Salta el 14 de mayo de 1930, integrante y voz representativa de uno de los conjuntos más exitosos de la música popular argentina, formado en 1948 y disuelto en 2003, luego de una larguísima gira de despedida.

Pasadas las once de la noche el conductor del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María comunicó en vivo la noticia del fallecimiento de Juan Carlos Saravia, fundador de Los Chalchaleros. Conmovido, el público presente respondió de pie con una inmensa ovación.

“Démosle un gran aplauso por su obra y su legado. Hoy Salta entristece y la Argentina toda, el mundo de la música, de la cultura, del arte. Pero el recuerdo tiene que ser con la emoción de saberlo siempre presente. Y este escenario así lo siente”, remarcó el conductor.

Además, la organización del festival publicó en redes sociales un mensaje de despedida para Saravia. “El Festival de Doma y Folklore de Jesús María hace llegar sus condolencias a familiares y amigos de Juan Carlos Saravia, integrante de Los Chalchaleros, quien falleció en el día de la fecha. Lo recordaremos siempre con mucho cariño y respeto, agradecidos de haber sido un difusor de nuestra cultura”, escribieron.