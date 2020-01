Maximiliano "Cachete" Díaz.

Las extorsiones a un comerciante para que pague "protección" o le tiroteaban su local y a un hombre que vendía su camioneta, y la amenaza de "hay plata o hay balas" a miembros de un sindicato son el trasfondo del ataque armado al casino de Rosario que terminó en el homicidio de un inocente y por el que está detenido un integrante de la banda "Los Monos".

Así se desprende de la información judicial empleada por el fiscal Luis Schiappa Pietra para acusar a Maximiliano "Cachete" Díaz (31), ligado al jefe preso de dicha organización criminal Ariel "Guille" Cantero, como presunto planificador de la balacera del último sábado contra el City Center rosarino donde asesinaron a al gerente bancario Enrique Ensino (63).

“Cachete” Díaz es uno de los hombres de la segunda línea, dedicado a tareas en el campo de batalla para extorsionar, recaudar y mover dinero, investigar y apretar gente, reclutar soldados y sicarios y organizar los ataques: "darle curso”.

El fiscal que instruye esta causa dio con investigaciones en manos de otros colegas suyos que seguían las huellas de "Cachete" Díaz, a quien le habían interceptado las dos líneas de telefonía móvil que utilizaba.

Ariel "Guille" Cantero.

El 3 de agosto de 2019 un hombre identificado como R.G.F denunció que había realizado una publicación en un sitio web para vender su Toyota Hilux y dejó un teléfono de contacto.

Recibió un mensaje de Whatsapp de un supuesto interesado que lo citó en las afueras de Rosario, adonde R.G.F asistió pero no encontró a nadie.

Según la causa, cuando regresó a su casa fue "interceptado por un vehículo Ford K color negro con cuatro personas" que le dijeron: "Venimos de parte de Guille Cantero, vos te quedaste con un vuelto que había en la casa del Diente, la que estaba enterrada, sabemos que tenés una casa en la costa, mujer, una hija, tenías forraje y le cortabas el pasto al Diente, dame tu número de celular que Guille se va a comunicar con vos."

Más tarde recibió un mensaje: "Amigo soy el Guille…. amigo te mande el mensaje con los pibes, recibiste el mensaje."

Y otro más: "No tenés más tiempo, quiero la chata y 20 mil dólares, el Diente era gente nuestra y vos le robaste la plata, vos savee (sic) con quien te metiste, asemos todo xla (sic) buena o vos ya save (sic)... 20 mil dolares."

La investigación determinó que el auto denunciado por el hombre es el mismo en el que fue detenido "Cachete" Díaz por el ataque al casino.

Según la pesquisa, la línea de teléfono empleada para enviar el primer Whatsapp a R.G.F está a nombre de Facundo Nicolás Flores, hermano de Melisa Belén Flores, pareja de Ariel Maximiliano Cantero, "alias" Chanchón.

Se trata de un medio hermano de "Guille" que está detenido desde septiembre del año pasado por el homicidio de un policía.

El otro hecho con el que se encontró el fiscal fue la declaración de un comerciante que dijo que dos personas fueron a visitarlo "de parte de Guille Cantero y que se comunicarían con él".

Luego una persona lo citó "a una reunión en un bar de la ciudad" donde se presentó como "Cachete" y fue con otro que dijo que es su hermano.

"En esa oportunidad le solicitan 5.000 dólares mensuales, si no primero le iban a rociar de balas el negocio y luego atentarían contra su familia", señaló la acusación del fiscal a Díaz.

El denunciante dijo que la persona con la que se reunió es Maximiliano Díaz y describió su fisonomía.

Cachete” está preso, bajo prisión preventiva, acusado de “partícipe primario” del homicidio. Pero con su detención se abrió una cadena de pruebas en su contra que exhibe que Díaz era un hombre de acción fundamental en la estructura de Los Monos.

El tercer caso que conecta a Díaz y a un "gatillero" de Cantero, Emanuel "Enano" Morel, con presuntos casos de extorsión es el que reúne las investigaciones de varias balaceras a integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Peones de Taxis.

Su titular, Horacio Yannotti, denunció el 25 de septiembre de 2019 que el 2 de ese mes recibió "amenazas" por parte de un tal "Cachete" que mediante llamadas telefónicas le advirtió que "de ahora en más Marcelo no tenía más nada que ver en la intermediación entre Los Monos y Horacio Boix", ex secretario general del gremio, que fue intervenido.

Para los investigadores, "Cachete" les habría pedido dinero a cambio de protección en nombre de "Guille" Cantero y, como no le pagaron, ocurrieron nueve ataque a balazos a domicilios de los directivos del sindicato.

Mientras que otro miembro de la entidad gremial, Luciano L., declaró en octubre ante la justicia que accedió a tener un contacto personal con "Cachete", quien le manifestó: "Si no hay plata, hay balas."

En tanto, las escuchas de otro legajo revelaron conversaciones entre Cantero y Morel, quien está preso tras escaparse de una salida transitoria.

En una charla del 2 de enero Morel le preguntó a Cantero "que vamo (sic) hace con ese el del sindicato", a lo que "Guille" le respondió: "Le vamo (sic) a tené (sic) que mandar curso bien de vuelta habe (sic) qué onda boludo."

Asesinato en el City Center de Rosario.

"Ah, le mandamo (sic) de nuevo entonces", repuso Morel en presunta referencia al domicilio de Yannotti, y Guille le dijo: "Mandale ahí a la… al trabajo tiro."

Si bien en la escucha entre Escobar y Díaz ambos hablan de atacar el miércoles 8, por alguna razón que no se sabe o no trascendió, el operativo se supendió y finalmente se activó el 12 de enero por la noche. “Cachete” reclutó a los soldados. Se cree que fueron dos arriba de una moto los que rociaron de balas la parte trasera del City Center, casualmente (o no) la que da al barrio Las Flores, el epicentro del dominio de Los Monos.

Se desconoce los autores materiales de la muerte de Ensino, y se desconoce si hubo otros soldados que respaldaron ese operativo. El único que pagó el precio, hasta ahora, es Maximiliano “Cachete” Díaz, el extorsionador infalible al que le tocó perder.