El documental español está disponible en Netflix.

"¿Qué coño está pasando?", el documental en Netflix que reflexiono sobre el feminismo en España. Para conocer mejor la situación actual, un documental le dio voz a más de 40 mujeres: representantes académicas, de la cultura, la justicia, el arte, la política, el activismo y el poder, quienes explican la situación de la mujer en España y del movimiento feminista actual, sin dogmas y unidas por un único objetivo común: la igualdad. Fue hecho por las españolas Rosa Márquez y Marta Jaenes, guionista una, periodista otra.

“No nos costó trabajo convencer a ninguna de las mujeres que aparecen en el documental, todas, incluidas las políticas, que tienen una agenda muy apretada, mostraron su predisposición a participar. Nos hizo mucha ilusión entrevistar a feministas cuyo trabajo seguíamos desde hacía años; pero también a esas mujeres anónimas, como las kellys o las supervivientes de violencia machista”, cuenta Márquez.

Your browser does not support the video element.

La producción trata temas como la violencia de género, la pornografía, el uso del lenguaje, el caso de La Manada, el techo de cristal, el pay gap, la cultura de la violación, los mitos románticos y otros aspectos por los que se lucha desde el feminismo. Lo mejor de todo, es que el filme ha tenido una excelente acogida, no solo entre mujeres, sino también entre hombres: “Siempre hay algún hater en las redes que lo critica sin haberlo visto, pero la gran mayoría nos ha felicitado y alguno incluso nos ha dicho que ha cambiado su punto de vista después de verlo, y eso es lo importante”, dicen las directoras.

Noticias relacionadas

Una de las curiosidades del mismo es que no aborda el tema del aborto legal puesto que ya es una ley aprobada en 2010. la Ley del aborto aprobada permite que una mujer pueda interrumpir legalmente un embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

En el documental hacen mención al hecho de educar, que el feminismo busca la igualdad de derechos y oportunidades. Hablan sobre “el despertar" de cada una -”¿por qué cada vez que planteo una idea en una reunión se me interrumpe?”, “¿por qué, si tengo una vida sexual como la de los hombres, terminan llamándome puta?”- y todas coinciden en “la profunda reacción patriarcal” que sobrevino al avance del feminismo, por ejemplo, al acusarlo de querer imponer una “ideología de género”.

Otro tema a plantear es el del "porno feminista", Anneke Necro, directora de cine porno feminista, habla sobre ello y explica que es nnecesario cambiar el porno “y usarlo a favor de un pensamiento feminista”. Lo mismo sostiene desde hace años la directora de cine porno Erika Lust, que dio una charla TED llamada “Es hora de que el porno cambie".

“El porno mainstream (clásico) tiene valores que para mí son muy problemáticos. Es un porno muy agresivo con las mujeres, sexista, habla de someter, de castigar, no de tener una relación sexual sino de coger mujeres, avasallar adolescentes. Además, tiene un lenguaje muy racista, fíjate en la manera en que se lo etiqueta: negras, latinas, asiáticas. Y tiene una manera de ver los cuerpos: gordas, enanas, MILF, el concepto de “madres a las que me follaría”. Es un porno en el que el hombre siempre es dominante y la mujer es la que acepta, y eso no representa para nada la forma en la que yo vivo la sexualidad y la imagen que quiero dar a otras generaciones”, comentó en diálogo con Infobae en una entrevista.

“Crear una pornografía que se quite el lastre de los estereotipos, del racismo, del sexismo: una pornografia no pensada para un hombre blanco heterosexual”, que no promueva la violencia contra las mujeres: que, si el porno educa, que no romantice ni erotice las violaciones. De eso habla Erika Lust cuando habla de hacer “un porno con valores”, reflexionó.

En otro pasaje del documental se debate sobre la prostitución y si debe ser eliminada. “Aquí en España hay partidos como el PSOE que son pro abolicionismo: quieren abolir la prostitución porque entienden que es la esclavitud del siglo 21 y que se aprovecha de mujeres en situación precaria. Y luego están otros partidos como Ciudadanos que quieren regularla”, explica Márquez. “Queríamos hablar de esto, por más que muestre divisiones, porque ya no está solo a nivel de la agenda del feminismo sino a nivel político. Ya no podemos mirar para otro lado”.

También la guionista reflexiona sobre otro tema del documental, alquiler de vientre: Hay políticos a favor de sacar el tema del vacío legal (también hay un vacío legal en Argentina) que dicen: “Nada más feminista que una mujer ayudando a otra a ser madre”, y piden que dejen que cada una elija. Y entrevistadas que opinan: “¿Dejar elegir? “Si son ucranianas, mexicanas a las que compran. La desigualdad en el mundo vuelve a algunas personas dignas de ser compradas con dinero” y “las que no tienen dinero ¿qué van a vender? Su cuerpo, porque ya no tienen otra cosa”.

El documental dura una hora y cuarenta minutos y ya se encuentra disponible por Netflix, podés disfrutarlo desde Telecentro.