Roberto Alvim, secretario de Cultura de Brasil que citó a Joseph Goebbels

El gobierno brasileño informó a los líderes del Congreso que el secretario de Cultura, Roberto Alvim, será destituido después de publicar un video en el que aparentemente parafrasea un discurso del jefe de propaganda Nazi Joseph Goebbels.

El video, publicado para anunciar unos premios nacionales que buscan revitalizar las artes en Brasil, rápidamente se volvió viral, generando indignación debido a su similitud, a veces, textual con un discurso de Goebbels.

Alvim, un director de teatro nombrado el año pasado por el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, anunció el premio con una música de Wagner de fondo, la favorita de Hitler.

"El arte brasileño de la próxima década será heroico y nacional, tendrá una gran capacidad de involucramiento emocional, y será igualmente imperativo, ya que está profundamente vinculado a las aspiraciones urgentes de nuestro pueblo, o de lo contrario no será nada", dijo Alvim en el video.

Según el libro de Peter Longerich "Goebbels: Biographie", el ministro de propaganda de Adolf Hitler dijo en un discurso a los directores de teatro: "El arte alemán en la próxima década será heroico, será tremendamente romántico, objetivo y libre de sentimentalismo, será nacional con gran patetismo e igualmente imperativo y vinculante, o de lo contrario no será".

Alvim dijo en Facebook que el uso de la misma frase era una "coincidencia retórica" y agregó que nunca citaría a Goebbels.

"Pero la frase en sí misma es perfecta: el heroísmo y la aspiración de la gente es lo que queremos ver en el arte nacional", dijo.