Joven asesinado a golpes a la salida de boliche de Villa Gesell

Luego de que se conociera la noticia de que un joven de 19 años muriese como consecuencia de los golpes que recibió durante una pelea fuera del boliche Le Brique, en Villa Gesell, comenzaron a circular por redes sociales imágenes de la agresión.

Por la muerte fueron demorados 11 jóvenes de la localidad bonaerense de Zárate, que participaron de la riña.

Your browser does not support the video element.

La pelea se registró pasadas las 5 en la puerta de la discoteca ubicada en avenida Buenos Aires y calle 102, donde dos grupos de entre cinco y seis jóvenes se propinaron patadas y golpes de puño en la vereda del lugar.

Noticias relacionadas

Las fuentes indicaron que la riña habría comenzado en el interior de la discoteca y terminó en la vereda, donde el joven fallecido, identificado como Fernando Báez Sosa, recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Báez Sosa fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital de Villa Gesell, ubicado en avenida 8 al 2200, donde fueron infructuosos los intentos para reanimarlo.