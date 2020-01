Detención de joven vinculado en crimen de otro en Villa Gesell

Un joven de 21 años fue detenido en la localidad bonaerense de Zárate por su presunta responsabilidad del crimen de un muchacho de 19, asesinado a golpes en la puerta de un boliche del balneario de Villa Gesell, por lo que ya son once los arrestados, todos ellos jugadores de rugby, por el hecho.

Según indicaron fuentes policiales, la detención estuvo a cargo de efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Villa Gesell, con la colaboración de colegas de la DDI Zárate-Campana.

Los policías de Gesell habían logrado establecer que tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido esta madrugada en la puerta de la disco La Brique, uno de los presuntos participantes había logrado huir a Zárate con la ayuda de su padre.

Los implicados son jugadores de rugby del club Náutico Arsenal Zárate.