Federico Álvarez Castillo.

El escándalo del verano llegó luego de que se diera a conocer un video donde un cordero es arrojado desde un helicóptero en la casa de Federico Álvarez Castillo, en Punta del Este.

Las nuevas imágenes, reproducidas en cámara lenta, confirman que el animal arrojado era un cordero que estaba muerto y sin cabeza.

Luego, en breves segundos se lo ve a Álvarez Castillo dentro de la pileta, tomando al animal por las patas lo que da a entender que estaba al tanto de la broma.

Tanto el empresario como su mujer, Lara Bernasconi, habían dicho desde el comienzo que estaban sorprendidos y afectados por lo ocurrido.

Se supo que Eduardo “Pacha” Cantón el que estuvo detrás de lo sucedido y que Álvarez Castillo había tomado la situación como una broma desde el primer momento. Cantón reconoció más tarde ante las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay que había intentado hacer una humorada “que salió mal”.