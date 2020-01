Captura del video.

Fernando Báez Sosa, adolescente de 19 años falleció tras una pelea entre dos grupos de adolescentes a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell y por el hecho la Policía detuvo a once jugadores de rugby.

La pelea se originó en el interior del boliche Le Brique ubicado en la Avenida 3 y Calle 102, pero los jóvenes fueron expulsados del lugar por personal de seguridad.

En el video se ve uno por uno a los detenidos saliendo del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, algunos siendo sacados a la fuerza por los patovicas del lugar, luego de que protagonizaran una pelea dentro del lugar con el grupo de amigos de Fernando.

En la salida, uno de los bandos comenzó a buscar al otro y encontró a uno de sus integrantes, el joven de 19 años, que estaba solo y lo comenzaron a golpear y darle fuertes patadas.

Las imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad del boliche. Una vez en la calle, la policía habría dispersado a ambos grupos hasta que minutos después los rugbiers se encontraron con Fernando y lo molieron a golpes.

Por la muerte de Fernando la policía de Villa Gesell detuvo a otros once jóvenes de entre 18 y 20 años, identificados como Alejo Milanesi (20 años), Ayrto Michael Viollaz (20), Blas Sinalli (18), Ciro Pertossi (19), Enzo Tomás Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Lucas Fidel Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Matías Franco Benicelli (20), Máximo Pablo Thomsen (20) y Pablo Ventura, que fue detenido más tarde tras mantenerse prófugo durante varias horas.