El irlandés Conor McGregor le propinó al estadounidense Donald Cerrone un espectacular nocaut técnico en apenas 40 segundos en el combate que marcó anoche su retorno a las Artes Marciales Mixtas (MMA) en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

"The Notorius" demostró su vigencia en el octágono a los 31 años, tras más de una temporada de inactividad, con una fulminante descarga de golpes que derrumbó al veterano luchador de Denver (36), protagonista de su combate número 50 en la especialidad (36 victorias y 14 derrotas).

McGregor no peleaba desde octubre de 2018 cuando perdió con el ruso Khabib Nurmagomedov por sumisión en el cuarto asalto de una pelea también celebrada en La Vegas.

En 2019 McGregor estuvo alejado del octágono por problemas legales, tras declararse culpable de golpear a un hombre en un bar de Dublín, además enfrentar acusaciones de una supuesta agresión sexual en su país.

La impactante victoria sobre Cerrone alimenta las versiones de una nueva incursión de McGregor en el boxeo, tal como sucedió en agosto de 2017 cuando fue derrota por el estadounidense Floyd Mayweather por KOT en el décimo round.

“¡Nunca había visto algo así! Me rompió la nariz y comenzó a sangrar. Di un paso atrás y me dio una patada en la cabeza”, lo elogió el Cowboy Cerrone, quien reconoció haber quedado desorientado luego de los impactos de hombro sobre su rostro. Con 36 años, el norteamericano tiene sobre sus espaldas varios récords en UFC: mayor cantidad de victorias (23), más finalizaciones (16) y más nócauts (20).

El nacido en Dublin, por su lado, avisó que pretende quedarse en la categoría welter para pelear y los fanáticos no pierden la esperanza de ver un combate contra el temible Jorge Masvidal que algunos meses atrás venció a Nate Díaz.