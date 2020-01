No se cumple el acuerdo anunciado por Gobierno.

Los laboratorios nacionales y extranjeros fueron denunciados por no estar cumpliendo el compromiso asumido con el gobierno nacional que se basa en rebajar 8% el precio de los medicamentos. Muy a lo contrario de esto, se han detectado subas del hasta 12%.



Quién salió a hablar de esto fue la ex diputada Elisa Carrió y el dirigente farmacéutico Marcelo Peretta. Peretta señaló: "Aquí queda en evidencia la mentira de la industria farmacéutica que se comprometió a bajar el 8% en los medicamentos y no lo hizo". "Hay medicamentos que no bajaron nada como el Losec y el Glioten; pero peor aún la Bayaspirina (+3%) y la Buscapina (+12) aumentaron su precio entre diciembre y enero", resaltó.

Hubo medicamentos que bajaron, pero no lo estipulado que es el 8% como Optamox (- 3%); del Blokium (-2,5%) y el Rivotril (-3,5%).

Noticias relacionadas

El acuerdo para bajar los medicamentos se anunció a mediados de diciembre cuando el Gobierno informó que laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, convinieron en reducir los valores de venta al público de los remedios y retrotraerlos a los que regían al 6 de diciembre con el objetivo de mantenerlos congelados al menos hasta el 31 de enero.

Peretta comentó: "Le mintieron ahora a Fernández como antes lo hicieron con Macri (Mauricio)" y reclamó "políticas de medicamentos de largo plazo que no impliquen compromisos que el lobby de los laboratorios nunca va a cumplir, como advertimos en su momento".



"Se deben aplicar multas a los médicos que prescriban marcas, se debe establecer precios de referencia, se debe promocionarse la producción de los laboratorios públicos y sobre todo s edebe entender que el medicamento es un bien social que no puede estar sujeto a las leyes del mercado", manifestó.

"Hay que ponerse a discutir en serio sobre el precio de los medicamentos. No puede ser que un oncológico cueste $140.000 y que para poder pagarlo se funda el paciente y la obra social. No puede ser que un protector solar cueste $1000 cuando ponerlo en la farmacia tiene un costo de $90 y el productor se lleva al 1100 % de ganancia", cerró.