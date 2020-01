Superliga Independiente vs. River, NA

River dio hoy el primer paso rumbo a la concreción de una de las cuentas pendientes de Marcelo Gallardo, al alcanzar al líder Argentinos Juniors en la cima de la Superliga gracias al triunfo por 2 a 1 como visitante ante Independiente, por el postergado de la decimocuarta fecha.

En el estadio "Libertadores de América", Gallardo logró no solo su primer triunfo de visita al "Rojo", sino también que el doblete del colombiano Rafael Santos Borré (23 y 25 minutos del primer y segundo tiempo, respectivamente) fueron los primeros que concretó en su era al frente del "Millonario".

Independiente, que tuvo el debut de Lucas Pusineri como DT, mostró una buena versión pero, luego de haber alcanzado el empate por una palomita de Silvio Romero al minuto del complemento, se descoló con la expulsión del defensor Alexander Barboza.

Así, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo iniciará a partir del próximo fin de semana las últimas siete fechas del torneo como líder junto a Argentinos Juniors, con 30 puntos.

La Superliga es uno de los títulos que el "Muñeco" no pudo lograr en los cinco años de gestión al frente de River, el más fructífero en la historia del club de Núñez.

