Así quedó el auto de "Chiquito" Romero.

El arquero argentino Sergio Romero se accidentó hoy en cercanías de la ciudad deportiva de su club, Manchester United de Inglaterra, en un episodio en el que no tuvo consecuencias físicas de gravedad.

Así lo informó en su portal el diario inglés "Mirror", que citó "fuentes del club" para indicar que el arquero "no ha sufrido lesiones".

El episodio se produjo durante el mediodía en cercanías de la ciudad deportiva del club ubicada en Carrington, donde suele entrenar el primer equipo y funciona la Academia del fútbol base del Manchester United.

Según las imágenes que recorrían las redes sociales, el que se llevó la peor parte del accidente fue el automóvil Lamborghini color blanco, valuado en 170 mil euros.

