Brad Pitt y Jennifer Aniston en los SAG Awards con un abrazo inesperado.



Durante la ceremonia de los SAG Awards, Brad Pitt y Jennifer Aniston ganaron en sus respectivas categorías y celebraron juntos en la alfombra roja de los premios del Sindicato de Actores. En las imágenes se puede ver a la ex pareja compartiendo un íntimo momento detrás de escena y a la vista de todos.

Pitt ganó como mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood, mientras que Aniston se llevó el galardón por su papel principal en la serie dramática The Morning Show. “No te vayas”. Eso es lo que parece decirle Brad a Jennifer en las fotos detrás del escenario de los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), donde la ex pareja más famosa de Hollywood se encontró luego de que ambos triunfaran en sus respectivas categorías.

“Dejaremos esto aquí”, indicó la cuenta Twitter de los SAG Awards, que compartió una secuencia de cuatro fotografías de los actores. En dos de las imágenes oficiales Aniston parece querer irse, pero su ex marido al detiene y la sujeta de la mano izquierda.

Minutos antes de encontrarse fuera del escenario, Pitt había subido a recibir su premio y había bromeado nuevamente sobre su soltería: “Voy agregarlo a mi perfil en Tinder".



La instantánea de Pitt frente a la televisión observando el momento en que Aniston escuchaba su nombre enloqueció a los fanáticos y se volvió viral en Twitter.

Brad Pitt y Jennifer Aniston tras bambalinas en los SAG Awards.

Hay que recordar que Pitt, de 56 años, abandonó a Aniston, de 50 años, el enamorarse de Angelina Jolie en el set de la película Mr & Mrs Smith. Pero desde que se separó de Jolie en 2016, el actor y la protagonista de Friends se acercaron y mantienen un vínculo amistoso.