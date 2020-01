Dolor en la familia y amigos.

Los restos de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado a golpes en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, eran despedidos esta mañana mediante una misa en el Colegio Marianista, del barrio porteño de Caballito.

El cuerpo del joven de 19 años, tras ser velado en una casa mortuoria situada en avenida La Plata al 900, fue trasladado a la entidad educativa situada sobre la calle Rivadavia, donde terminó su secundario el año pasado.



Después de la misa, que se lleva a cabo en el salón SUM del colegio, el cuerpo será llevado al Cementerio de Chacarita para su inhumación, prevista para las 10:30.





Los padres del muchacho asesinado, que habían estado este domingo en el velorio, volvieron a reclamar justicia.



"Tienen que pagar lo que le hicieron. Él no se merecía esto. Les digo a las madres abracen a sus hijos, porque uno no sabe... Mi hijo era feliz y se fue. Que se haga Justicia", dijo a los medios Graciela, madre de Fernando.

Hasta el momento, hay 11 detenidos por la muerte de Báez Sosa. Diez de ellos fueron apresados en un chalet de Villa Gesell: Matías Franco Benicelli (20); Ayrton Michael Viollaz (20); Máximo Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18). Mientras tanto, el onceavo detenido es Pablo Ventura (21), quien fue aprehendido en la propia ciudad de Zárate y a quien los diez restantes señalan como el responsable.