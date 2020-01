Infidelidad en "vivo".

Un hecho insólito se hizo viral en las redes sociales durante las últimas horas, cuando se dio a conocer un video de la televisión ecuatoriana, que transmitía el partido entre Barcelona y Delfín.

En Guayaquil se realizaba la tradicional Noche Amarilla, un evento que se desarrolla en el estadio del Barcelona todos los años y funciona como momento de presentación del equipo de la ciudad y de los refuerzos para esa temporada.

Previo al inicio del partido, durante la famosa "Kiss Cam" la televisión captó un beso de una pareja y, tras descubrir que estaban siendo filmados, el hombre dejó de besar y abrazar a la mujer y se hizo el desentendido.

El "piquito" duró apenas un segundo, pero ese intenste fue clave para que ambos fueran inmortalizados en una escena de la cual se habla en varios países del mundo.

Rápidamente, el video fue compartido con la teoría de que se estaba llevando a cabo una infidelidad. Por su parte, la joven que lo acompaña mira hacia otro lado.