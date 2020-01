Fernando de 19 años era hijo único.

Los padres de Fernando Báez Sosa volvieron a reclamar castigo para los culpables y adelantaron que se presentarán como querellantes en la causa.

Los padres del joven de 19 años que fue asesinado a golpes el sábado último a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Villa Gesell, hecho por el que fueron detenidos once jóvenes oriundos de la ciudad de Zárate, volvieron hoy a pedir justicia y adelantaron que se presentarán como querellantes en la causa.

Your browser does not support the video element.

"Se va a hacer justicia por mi hijo, él no se merecía esto, ni ninguna persona", dijo esta mañana Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa (19), en diálogo con la prensa en la puerta de la casa velatoria Escalada, donde despidieron los restos del joven.

Noticias relacionadas

"Estamos muy tristes, ninguna persona se merecía esto. Solo queremos justicia y que paguen los responsables. No encuentro explicación de lo que pudo haber pasado. Estoy muerta, era mi único hijo", afirmó.

Se refirió además a la última comunicación que tuvo con él, previo al asesinato. "La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: 'Mami, te quiero'. Esa fue la última vez que me contacté con él...", dijo entre lágrimas.

Por su parte, el padre del joven asesinado, Silvino, consideró que la investigación se está desarrollando "bastante bien" y que próximamente él y su esposa contratarán un abogado que los represente para participar de la causa como querellantes.

El velatorio que comenzó ayer en una sala velatoria de la Avenida La Plata 924 finalizó hoy a las 8.45, cuando el cortejo fúnebre comenzó a trasladarse al Colegio Marianista, del barrio porteño de Caballito, donde cursó el secundario el joven asesinado, y 15 minutos más tarde partirá hacia el cementerio de Chacarita.

Los detenidos por el crimen de Fernando.

ATAQUE A FERNANDO

Your browser does not support the video element.

Hasta el momento, hay 11 detenidos por la muerte de Báez Sosa. Diez de ellos fueron apresados en un chalet de Villa Gesell: Matías Franco Benicelli (20); Ayrton Michael Viollaz (20); Máximo Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18). Mientras tanto, el onceavo detenido es Pablo Ventura (21), quien fue aprehendido en la propia ciudad de Zárate y a quien los diez restantes señalan como el responsable.