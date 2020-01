Fernado, el joven asesinado.

Fernando Báez Sosa, de 19 años, falleció tras una pelea entre dos grupos de adolescentes a la salida del boliche Le Brique en la localidad balnearia de Villa Gesell y por el hecho la Policía detuvo a once jugadores de rugby.

La pelea se originó en el interior del boliche Le Brique ubicado en la Avenida 3 y Calle 102, pero los jóvenes fueron expulsados del lugar por personal de seguridad.

En la salida, uno de los bandos comenzó a buscar al otro y encontró a uno de sus integrantes, el joven de 19 años, que estaba solo y lo comenzaron a golpear y darle fuertes patadas.

La causa de la muerte del joven asesinado fue un traumatismo severo de cráneo, un golpe muy fuerte en la cabeza que le provocó un sangrado interno y la muerte inmediata. Así lo determinó la autopsia, según informaron fuentes policiales.

Pablo Ventura, el último detenido en la causa, declara en la fiscalía de Villa Gesell, en tanto que los 10 rugbiers imputados por la salvaje agresión se negaron a hacerlo durante la madrugada de hoy.

Los once rugbiers detenidos.

El instructor, en declaraciones a distintos medios, reveló que hay entre tres o cuatro jóvenes que fueron identificados como los que golpearon en la cabeza a la víctima, los cuales podrían exponerse a una pena de prisión perpetua.