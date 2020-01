La joven en diálogo con CANAL 26.

Virginia, una adolescente fue la primera en auxiliar a Fernado Báez Sosa, el joven que murió golpeado tras una pelea con rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell. Todavía shockeada por la situación, la joven declaró ante la Justicia y habló con CANAL 26 y dio su relato.

La testigo, que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa, contó que la ambulancia tardó entre "35 y 40 minutos en llegar" al lugar del hecho, lapso en el que ella y unos policías intentaron reanimar al joven de 19 años.

"Fui el viernes al boliche, había muchísima gente y me tuve que ir. Vi dos peleas en simultáneo, la de la esquina era la que terminó con la vida de Fernando. Vi muchas piñas, patadas y gente tirada en el cordón pero no tuve una visión directa de cómo le pegaron", comenzó.

"Cuando los agresores se fueron crucé y traté de ver cómo podía colaborar. Vi que estaba de costado, sin camisa y sin zapatillas; los amigos intentaban colaborar hasta que llegaron personas capacitadas para comenzar las maniobras de RCP el cuál me pidió ayuda y estuvimos alrededor de 35'", expresó.

"La ambulancia tardó en llegar, casi 45 minutos. Fernando tenía toda la cara llena de sangre, con moretones y en los brazos. No sé si me crucé con los agresores pero puede ser", comentó.

"Los agresores no podían parar, estaban totalmente exaltados ellos seguían y seguían a pesar de que la gente les decía que paren de golpearlo. No conté cuantos eran, pero fácil cinco lo golpearon", detalló sobre la golpiza.

"Se pegaron entre todos, pero todos fueron a Fernando y eso no pasó con ningún otro", cerró.