Salvaje agresión a un joven en Villa Gesell

Un video de un nuevo ataque de rugbiers a un joven de 19 años, oriundo de General Alvear, se viralizó en las últimas horas, en momentos en que una multitud despedía los restos de Fernando Baez, atacado a la salida de un boliche en Villa Gesell.

La víctima esta vez fue Mateo Romby, y también ocurrió en la misma ciudad en la que mataron a Baez a la salida de un local bailable y los agresores fueron tres jugadores de rugby que subieron a Instagram las imágenes donde queda en evidencia la saña con la cual se perpetró el ataque, sin que Romby adoptara actitud alguna que provocase tal situación.

De acuerdo a lo que declararon los amigos de Mateo, el joven mendocino había viajado a Villa Gesell de vacaciones con un grupo para disfrutar de sus vacaciones hasta que se encontró con sus agresores que le propinaron, como se ve en el video, una patada en la cara y tres golpes de puño en la cara, que, en principio, solamente le habrían ocasionado lesiones de menor gravedad.

Lo más llamativo del caso es que el video fue viralizado por los propios agresores que lo subieron a una historia de Instagram y donde se puede ver que Mateo en ningún momento entre en conflicto con los atacantes.