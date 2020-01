Firma de acta de Cristina Kirchner

El viaje del presidente Alberto Fernández a Israel marca el regreso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al ejercicio del Poder Ejecutivo hasta el sábado, cuando está previsto el regreso del Jefe del Estado.

Este martes, la vicepresidenta firmó el acta de traspaso de mando y quedó oficialmente a cargo interinamente del Poder Ejecutivo Nacional.

De todos modos, el primer mandatario estará apenas un puñado de días en Buenos Aires, ya que el viernes 31 deberá estar en Roma para reunirse con el Papa Francisco.

Cabe reseñar que Fernández emprende su viaje a Israel, el primero al exterior desde su asunción el mes pasado, donde tendrá una breve estadía para participar en Jerusalén del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo y mantener algunas reuniones bilaterales.

Con una pequeña comitiva que lo escoltará, el mandatario parte alrededor de las 14 en un vuelo de línea -vía Italia-, y su agenda en Israel comenzará el miércoles con la cena que se ofrecerá a los mandatarios llegados de todo el mundo para participar del Foro.

El viernes por la mañana, a las 10 de Israel (las 5 en Argentina), el Presidente mantendrá una reunión bilateral con su par local, Reuven Rivlin.

Un día antes, el jueves, será el foro central de la visita de Fernández, en el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, junto a otros líderes internacionales.

Se subirán al avión con Fernández, su pareja, Fabiola Yañez; el canciller Felipe Solá; el designado embajador en Tel Aviv, Sergio Urribarri; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional Eduardo Valdés.