Diferentes tipos de dedos

Tu mano puede decir mucho sobre tu personalidad y una reciente investigación se centra principalmente en tus dedos.

El secreto está en tu dedo anular y dedo índice. Estos dedos pueden decir mucho sobre qué tipo de hombre eres. Sí, esta prueba solo se aplica a los hombres porque la longitud de estos dedos indica el nivel de testosterona en los hombres. Hay tres tipos: A, B y C.

RESULTADOS

A. El dedo anular es más largo que el dedo índice

Aquí estamos hablando de hombres guapos. Son encantadores y pueden llevarse bien con todos. Sin embargo, son un poco más agresivos y se arriesgan rápidamente. Esto también significa que estas personas a menudo ganan más dinero que sus colegas con un dedo anular más corto.

B. El dedo anular es más corto que el dedo índice

Los hombres con estas manos tienen mucha confianza e incluso pueden ser un poco narcisistas. Estas personas no tienen problemas para estar solos a menudo y no les gusta que les molesten. Cuando se trata de amor, no se aventuran mucho. Ellos no son los que hacen el primer movimiento.

C. El dedo anular y el índice son del mismo largo

Tal vez esto ya diga suficiente. Los hombres con estas manos son buenos meditadores, muy leales y amorosos. Todo está equilibrado con estas personas. Están tranquilos y todo parece funcionar sin problemas, como si todo estuviera organizado.