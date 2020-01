Detenidos por crimen de Fernando.

La fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell imputó a los rugbiers Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros nueve sospechosos de haber participado del hecho, al tiempo que aguarda el resultado de peritajes que determinarán si el último de los detenidos estuvo en la localidad balnearia al momento del asesinato.

Fuentes judiciales informaron que Verónica Zamboni, titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 gesellina, acusó a Thomsen (20) y Pertossi (19) de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", delito que prevé la pena de prisión perpetua; mientras que a los otros imputados los consideró "partícipes necesarios".

Las próximas 72 horas serán claves para el avance de la investigación: habrá ruedas de reconocimiento que presenciarán testigos y amigos de la víctima, se trasladarían los imputados a un penal y se someterá a peritaje la indumentaria que habrían, así como también los celulares de los 11 detenidos, incluyendo el de Pablo Ventura, que finalmente fue liberado.

Los diez detenidos por crimen de Fernando.

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, confirmó que entre hoy y el viernes todos los imputados enfrentarán una rueda de reconocimiento. Los 10 rugbiers serán expuestos ante testigos del hecho y seis amigos de Fernando, que deberán identificar a quienes patearon hasta la muerte al joven de 18 años y señalar el rol de cada uno en la golpiza mortal.

De la rueda de reconocimiento participará también Pablo Ventura, el detenido número 11 que recuperó la libertad ayer por la noche tras presentar pruebas que certificarían que no se encontraba en Gesell al momento del crimen.

En el fallo de excarcelación firmado por el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, consta que Ventura deberá presentarse los días 23, 24, 27 y 28 de enero para las ruedas de reconocimiento que fueron ordenadas por la fiscal Zamboni.

Precisamente la fiscal había pedido pocas horas antes el cese de la detención del joven, por no poder acreditar que se encontrara en la ciudad la madrugada en que se produjo el ataque a Báez Sosa, tras el análisis de las pruebas aportadas por la defensa de Ventura.

Este martes la fiscal Verónica Zamboni imputó a Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarini (19), y Blas Sinalli (18) como partícipes necesarios. Para Thomsen y Ciro Pertossi, la acusación por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” prevé la pena de prisión perpetua.