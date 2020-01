Un camión que transportaba galletitas volcó en la ruta 8, a la altura la localidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y fue saqueado por cientos de vecinos que se acercaron al lugar tras el accidente.



El vehículo se habría despistado azotado por fuertes vientos y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, según informó El Diario La República este lunes en horas de la tarde.

Your browser does not support the video element.

Debido al siniestro, el chofer de 48 años, identificado como Marcelo Fabián Quinteros, sufrió lesiones en uno de sus brazos y fue rescatado por los bomberos mientras se encontraba en estado de shock.



En tanto, cientos de personas de las inmediaciones se acercaron para llevarse las cajas de galletitas que llevaba el camión, pese a que efectivos policiales intentaron evitar los saqueos.



Noticias relacionadas

La acción fue captada por un video, que se volvió viral en las redes sociales al evidenciar como los vecinos abordaron el rodado con bolsos para llevarse la mercadería.