Marcela Kloosterboer expresó su opinión sobre el cordero lanzado desde el aire.

El escándalo del cordero que el empresario Eduardo "Pacha" Cantón lanzó desde un helicóptero en la pileta de la casa de Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi en Punta del Este puso a los involucrados en boca de todos.

El cuestionable proceder fue criticado en las redes sociales y en los medios y el cruento episodio no le pasó desapercibido a Marcela Kloosterboer, quien marcó su firme repudio en una nota.

En la entrevista, la actriz de Separadas dijo: “Me parece nefasto, desagradable, bochornoso y que debería ser penable por la ley... ¿Qué es eso de tirar un animal de un helicóptero? Millonarios aburridos, tristes. Son patéticos”, sentenció.

Marcela, que es proteccionista y militante por los derechos de los animales, dijo indignada: "Poco respeto por la vida, me parece que esa gente tiene muy mal la cabeza. Me indigna y me dan lástima. Pero cada uno tendrá su conciencia o vivirá su vida de la manera que le parezca. Ya se arrepentirán como les pasó a Matías Garfunkel y Victoria Vannucci, con esas fotos espantosas, me generan el mismo nivel de asquerosidad”, finalizó.