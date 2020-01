Captura del video donde es atacado salvajemente Fernando.

Se dieron a conocer los dramáticos llamados al 911 para pedir ayuda tras el salvaje ataque de los rugbiers que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. "Gritan que no respira", fue uno de los desesperados llamados al servicio. En los audios que se difundieron se escuchan los diálogos entre la Secretaría de Seguridad local y el centro de emergencias, para pedir una ambulancia para atender a la víctima en momentos en que todavía estaba vivo.

La primera llamada fue a las 4.55 de la madrugada del sábado, cinco minutos después del homicidio. "Hola, llamo desde la Secretaría de Seguridad. Tengo un masculino en Le Brique. Le dieron una golpiza y quedó inconsciente. Está muy golpeado", indicaron desde el municipio, y mencionaron el boliche frente al que se produjo el homicidio.

A las 4.58, se produjo la segunda comunicación, con un contundente reclamo para que la ambulancia rápidamente al lugar. "Tengo dos, tres llamados del mismo evento. Gritan que no respira. Dale", exige la operadora.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, imputó a dos de los rugbiers detenidos como "coautores" del homicidio de Fernando Báez Sosa, en tanto ordenó la liberación del undécimo aprehendido en este caso.

Fernando Báez Sosa.

Los dos principales sospechosos del asesinato de Báez Sosa son Máximo Thomsen, de 20 años, hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate, Rosalía Zárate, y Ciro Pertossi, de 19, quienes enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua, dado que el delito cometido fue calificado como agravado por el "concurso premeditado de dos o más personas".

En tanto, Zamboni ordenó la liberación del undécimo detenido en el marco de la investigación del asesinato de Báez Sosa, de 18 años, a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell durante la madrugada del sábado pasado: se trata de Pablo Ventura.

Los acusados son Matías Benicelli (20), Ayrton Viollaz (20), Máximo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19), Blas Sinalli (18) y Pablo Ventura (21 años, y fue el único que declaró).

Los diez rugbiers detenidos.

Tanto Ciro y Luciano Pertossi como Blas Sinalli, y Alejo Milanesi, fueron suspendidos este martes por el Club Náutico Arsenal Zárate.



El crimen

El crimen de Fernando ocurrió el sábado último, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche "Le Brique", en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas que le provocaron la muerte.

El episodio quedó filmado por cámaras de seguridad de la zona y los rugbiers que lo atacaron pudieron ser identificados y, luego, detenidos ese mismo día en una casa de la zona norte de Gesell.